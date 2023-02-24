Ди Мария – четвертый игрок в истории «Ювентуса» с хет-триком в гостевом еврокубковом матче

«Ювентус» на выезде разгромил «Нант» со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Туринцы разгромили соперника благодаря трем голам Анхеля Ди Марии.

Аргентинец стал четвертым игроком в истории «Ювентуса» с хет-триком в гостевом еврокубковом матче.

Адриано Новеллини (сезон-1970/71);

Паоло Росси (сезон-1984/85);

Филиппо Индзаги (сезоны 1997/98 и 2000/01);

Анхель Ди Мария (сезон-2022/23).

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