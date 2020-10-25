Жалолиддинов: «На просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Индзаги во мне заинтересован»

Полузащитник «Тамбова» Жасурбек Жалолиддинов объяснил, почему не перешел в клуб Серии А «Беневенто». Узбекистанец принадлежит «Локомотиву».

— Генменеджер «Бунедкора» Улугбек Мирзаев говорил, что вы подпишите контракт с «Беневенто» летом-2020. Почему этого не случилось?

— После того как я прошел просмотр, «Беневенто» должен был дождаться, пока мне исполнится 18 лет. День рождения у меня 15 мая, и планировалось, что по окончании чемпионата нам дадут финальный ответ. Но случилась пандемия.

Мы оставались в контакте с менеджментом «Беневенто», но нам стали говорить, что придется дождаться рестарта, а далее — окончания сезона. И только потом клуб определится — будет ли он рассчитывать на молодых или уже сфокусируется на опытных игроках. Дело в том, что, если в Италии мне бы сказали «нет», то я бы остался в Узбекистане. Не хотел рисковать будущим, поэтому выбрал «Локомотив».

Но на просмотре в «Беневенто» чувствовал, что Филиппо Индзаги во мне заинтересован. На тренировках он постоянно подходил ко мне и что-то говорил. Проблема в том, что я не понимаю итальянского! Он показывал руками — где нужно играть и что делать, а я с трудом улавливал, что именно. Конечно, пытался выполнять то, что просит тренер, но ему самому становилось ясно, что коммуникация у нас далека от идеальной.