«Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»

Как там поживает легенда аргентинского футбола, который самому Ювентусу забил?
Надеюсь Бене его выкупить хоть за какие то деньги
Определились все команды, которые вылетают из Серии А. Последней такой стала «Беневенто», которая утратила шансы на сохранение прописки, после того как «Торино» набрал очко в матче с «Лацио» (0:0).
«Беневенто» тренирует Филиппо Индзаги, а «Лацио» - Симоне Индзаги.
- «Беневенто» провел в Серии А 1 сезон.
- За команду выступает принадлежащий ЦСКА форвард Адольфо Гайч.
- «Лацио» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.