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    «Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»

    Определились все команды, которые вылетают из Серии А. Последней такой стала «Беневенто», которая утратила шансы на сохранение прописки, после того как «Торино» набрал очко в матче с «Лацио» (0:0).

    «Беневенто» тренирует Филиппо Индзаги, а «Лацио» - Симоне Индзаги.

    • «Беневенто» провел в Серии А 1 сезон.
    • За команду выступает принадлежащий ЦСКА форвард Адольфо Гайч.
    • «Лацио» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1978

      Чермындыр 53 секунды назад

      Как там поживает легенда аргентинского футбола, который самому Ювентусу забил?
      Надеюсь Бене его выкупить хоть за какие то деньги

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      Рейтинг: +2342

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Братья Березуцкие..Ответим Европе!
      Ждём.
      Краснодар-ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2716

      AZ 3 часа назад

      Помог братишка.... А ведь если бы Лацио выиграл, то в последнем туре Беневито в очной дуэле с Торино определяли бы третьего неудачника сезона...

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