«Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино»

Определились все команды, которые вылетают из Серии А. Последней такой стала «Беневенто», которая утратила шансы на сохранение прописки, после того как «Торино» набрал очко в матче с «Лацио» (0:0).

«Беневенто» тренирует Филиппо Индзаги, а «Лацио» - Симоне Индзаги.