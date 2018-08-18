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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 18 августа 2018
Кьево
18.08.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
38'
М. Степински
56'
Э. Джаккерини (П)
3'
С. Хедира
77'
М. Бани (АГ)
90+3'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
Желтая карточка
Н. Томович
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Ф. Бернардески
Пас отдал
А. Сандро
Замена
А. Секулин
️️️️
С. Соррентино
90'
+1
84'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Хедира
Замена
Ж. Оби
️️️️
П. Хетемай
78'
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Бани
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Степински
66'
64'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
И. Радованович
60'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Джаккерини
56'
56'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:1!
М. Степински
Пас отдал
Э. Джаккерини
38'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедира
Пас отдал
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Лоренцо Д'Анна
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-4-2-1
70
Соррентино
13
Бани
29
Каччиаторе
4
Томович
13
Россеттини
16
Радованович
69
Ригони
23
Депаоли
56
Хетемай
15
Джаккерини
14
Степински
4-3-1-2
13
Щесны
2
Канселу
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
11
Коста
21
Дибала
7
Роналду
70
Соррентино
90
Секулин
90
Секулин
70
Соррентино
56
Хетемай
10
Оби
10
Оби
56
Хетемай
14
Степински
20
Джорджевич
20
Джорджевич
14
Степински
28
Хедира
23
Джан
23
Джан
28
Хедира
7
Куадрадо
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Куадрадо
11
Коста
9
Манджукич
9
Манджукич
11
Коста
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
7
Мехди Лери
ПВ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Лоренцо Д'Анна
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Страхинья Танасиевич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Лоренцо Д'Анна
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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