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    Какой вы футболист?

    «Ювентус» видит в Зидане генерального директора клуба

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в Италии.

    «Ювентус», за который Зидан выступал в качестве игрока, рассматривает его на пост генерального директора после ухода Беппе Маротты.

    Конкуренцию ему составят Павел Недвед или Фабио Паратичи, работающие в системе клуба, а также Мишель Ува – нынешний исполнительный директор Федерации футбола Италии и вице-президент УЕФА.

    Накануне «Манчестер Юнайтед» опроверг слухи о переговорах с французским специалистом.

    Источник: Tuttosport

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    01.10.2018 11:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:50

      А как же тренерская работа?

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 1 октября 2018, 15:33

      Вариант с Зиданом выглядит наиболее предпочтительным,но наименее вероятным.

      3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 1 октября 2018, 13:48

      да, Зизу, да. возвращайся, мы ждем тебя

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 1 октября 2018, 13:35

      Вот это будет переворот в Итальянском футболе

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 октября 2018, 13:28

      зинедин не порти себе репутацию !

      0
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 1 октября 2018, 13:13

      А что Зидан мечется ,иди в сборную Алжира и делай команду ,или мощи не хватает ?

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 1 октября 2018, 13:13

      зидан захочет, станет...

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