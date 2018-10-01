«Ювентус» видит в Зидане генерального директора клуба

А как же тренерская работа?
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в Италии.
«Ювентус», за который Зидан выступал в качестве игрока, рассматривает его на пост генерального директора после ухода Беппе Маротты.
Конкуренцию ему составят Павел Недвед или Фабио Паратичи, работающие в системе клуба, а также Мишель Ува – нынешний исполнительный директор Федерации футбола Италии и вице-президент УЕФА.
Накануне «Манчестер Юнайтед» опроверг слухи о переговорах с французским специалистом.