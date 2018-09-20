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    Президент и вице-президент «Ювентуса» ждали Бриха в тоннеле, чтобы высказать ему претензии после матча с «Валенсией»

    «Ювентус» в среду обыграл «Валенсию» (2:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    После игры президент туринцев Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед ждали в тоннеле главного арбитра Феликса Бриха. Руководители «Ювентуса» были очень раздражены работой немецкого судьи.

    На 29-й минуте Брих показал прямую красную карточку нападающему туринцев Криштиану Роналду за якобы удар соперника в штрафной площади «Валенсии».

    Ранее стало известно, что арбитр из Германии не видел эпизода с нарушением португальца, и удалил Роналду только с подсказки своего помощника.

    Источник: Twitter

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    20.09.2018 12:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 17:41

      Интересно было бы услышать разъяснений от самого Бриха. Наверняка он прокручивал этот эпизод.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 сентября 2018, 14:17

      дождались интересно или он через черный ход смылся?))

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 20 сентября 2018, 13:42

      Просто сказанные слова не имеют ни силы,ни последствий.необходимо подавать официальный протест или как он там называется..

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 20 сентября 2018, 13:16

      Видать хотели темную сделать. не помешало бы.

      1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 20 сентября 2018, 12:46

      Надо было подождать этого негодяя за углом, а не в тоннеле.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 сентября 2018, 12:44

      Может за одно и за пенальти поблагодарить?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > zatonn 20 сентября 2018, 13:02

      а пенальти причем -нечего ноги выше головы подымать не в балете

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