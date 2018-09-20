Президент и вице-президент «Ювентуса» ждали Бриха в тоннеле, чтобы высказать ему претензии после матча с «Валенсией»

«Ювентус» в среду обыграл «Валенсию» (2:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

После игры президент туринцев Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед ждали в тоннеле главного арбитра Феликса Бриха. Руководители «Ювентуса» были очень раздражены работой немецкого судьи.

На 29-й минуте Брих показал прямую красную карточку нападающему туринцев Криштиану Роналду за якобы удар соперника в штрафной площади «Валенсии».

Ранее стало известно, что арбитр из Германии не видел эпизода с нарушением португальца, и удалил Роналду только с подсказки своего помощника.