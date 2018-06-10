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    Головина в «Ювентусе» сравнивают с Недведом

    Итальянское издание Tuttosport выпустило статью о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, которым интересуется «Ювентус».

    В материале приведены цитаты Массимо Карреры, Фабио Капелло и Мирчи Луческу, которые дают игроку сборной России высокую оценку.

    Сообщается, что болельщики туринцев видят в 22-летнем хавбеке Павла Недведа, который выступал за «Юве» с 2001 по 2009 год.

    Скауты чемпионов Италии будут просматривать Головина на чемпионате мира.

    Источник: Tuttosport

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    10.06.2018 09:07
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 июня 2018, 23:41

      сравнивают с недведом? почему не с пирло, хави , иньестой? берите выше с зиданом? ))))) да средненький игрок этот головин ! в европе таких куча !

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 10 июня 2018, 21:30

      Сомневаюсь что он будет ,как Недвед

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 июня 2018, 14:19

      Скорее с Красичем.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 июня 2018, 14:03

      Понятно что Зенит продлил контракт с Жирковым, а Ювентус и Головин -большая(маленькая) мечта. Ждем ЧМ и болеем за наших.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 10 июня 2018, 12:45

      Красича тоже с Недведом сравнивали

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июня 2018, 12:30

      Головин в серии А заиграет в любом клубе сразу. Даже в "Юве". В Италии пусть и меньше всех этих "мегасуперпуперзвёзд" и денег в футболе, но там умный футбол и тренерский чемпионат. То, что ему и нужно. Вот только в аренде на год в ЦСКА "Юве" его не оставит. И это печально.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 июня 2018, 12:03

      коментарии ниже днище,безпонтовых глоров!!!Парень талантлив и никто не знает, как он проявит себя на Чм и может быть в ювентусе,его там задрочат так что сам мб поймет ,что надо играть а не катать вату!!!Вообще мне нравятся братья Миранчуки)

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 10 июня 2018, 12:01

      Болельщики везде одинаковы!!!! ))))))
      Это комментарий к статье:
      "Da prendere subito subito."
      Примерный перевод: "Надо брать его немедленно".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:56

      пиарят нещадно, оставили бы в покое и дали сконцентрироваться на ЧМ, а игра покажет.

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      Рейтинг: +520

      Boozman > OfaZavr 10 июня 2018, 12:11

      Надо же ценник накрутить

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Boozman 10 июня 2018, 12:15

      видимо так и есть, но в заграничных клубах же не глупые руководят, сами все увидят и оценят, а этот дешевый пиар ни к чему.

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 июня 2018, 11:28

      Куйня полнейшая!!

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