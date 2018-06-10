Головина в «Ювентусе» сравнивают с Недведом

Итальянское издание Tuttosport выпустило статью о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, которым интересуется «Ювентус».

В материале приведены цитаты Массимо Карреры, Фабио Капелло и Мирчи Луческу, которые дают игроку сборной России высокую оценку.

Сообщается, что болельщики туринцев видят в 22-летнем хавбеке Павла Недведа, который выступал за «Юве» с 2001 по 2009 год.

Скауты чемпионов Италии будут просматривать Головина на чемпионате мира.