Головина в «Ювентусе» сравнивают с Недведом

сравнивают с недведом? почему не с пирло, хави , иньестой? берите выше с зиданом? ))))) да средненький игрок этот головин ! в европе таких куча !
Итальянское издание Tuttosport выпустило статью о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, которым интересуется «Ювентус».
В материале приведены цитаты Массимо Карреры, Фабио Капелло и Мирчи Луческу, которые дают игроку сборной России высокую оценку.
Сообщается, что болельщики туринцев видят в 22-летнем хавбеке Павла Недведа, который выступал за «Юве» с 2001 по 2009 год.
Скауты чемпионов Италии будут просматривать Головина на чемпионате мира.