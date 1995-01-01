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    Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в «Ювентусе»? Мы посмеялись над этим вместе с Недведом»

    Член совета директоров «Манчестер Сити» Альберто Галасси прокомментировал информацию, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола согласовал контракт с «Ювентусом».

    Сегодня одно из ведущих новостных агентств Италии сообщило, что 4 июня испанский специалист подпишет с туринцами четырехлетний контракт.

    Ранее Гвардиола заявил, что продолжит работать в английском клубе.

    «Как консультант «Манчестер Сити», я был очень удивлен, узнав, что новостное агентство сообщило совершенно абсурдные новости.

    То, что Пеп сказал на прошлой неделе, очевидно, не было услышано. Прежде всего, тренер хочет остаться в клубе, и у него есть еще два года по контракту.

    Во-вторых, такой клуб, как «Ювентус», не допустил бы утечки новостей такого масштаба. Для начал они связались бы с нами.

    Невозможно подумать, что презентация Гвардиолы в «Ювентусе» состоится через несколько дней. Эта новость совершенно не соответствует действительности. Это нелепость.

    Тренер хочет остаться, Пеп – потрясающий профессионал. Он не может понять, почему его слова не учли. Честно говоря, мы не понимаем, почему клуб должен объяснить безусловный факт, что Гвардиола хочет остаться», – сказал Галасси.

    Также он рассказал, что обсуждал данные слухи с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Неведом, который посчитал их такими же забавными, как и он.

    «Мы давно знакомы. Мы обменялись сообщениями через вотсап и немного посмеялись.

    «Ювентус» – это клуб, которому не нужно заниматься подобными вещами, и мы оба пришли к выводу, что тема стала абсурдной.

    Я извиняюсь перед болельщиками «Ювентуса», но вам придется найти другого тренера», – добавил Галасси.

    • Гвардиола возглавил «Сити» летом 2016 года.
    • За это время команда дважды выиграла АПЛ, дважды – Кубок Лиги, а также Кубок Англии и Суперкубок страны.
    • В этом сезоне «Манчестер Сити» завоевал национальный требл.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +2679

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...По информации Agenzia Giornalistica Italia, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус». Как утверждает источник, стороны заключат контракт 4 июня, а спустя 10 дней объявят об этом официально. Срок соглашения – четыре года. Зарплата испанского специалиста составит 24 миллиона евро за сезон...."
      ПОЗОРИЩЕ!!!!

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