Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в «Ювентусе»? Мы посмеялись над этим вместе с Недведом»

Член совета директоров «Манчестер Сити» Альберто Галасси прокомментировал информацию, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола согласовал контракт с «Ювентусом».

Сегодня одно из ведущих новостных агентств Италии сообщило, что 4 июня испанский специалист подпишет с туринцами четырехлетний контракт.

Ранее Гвардиола заявил, что продолжит работать в английском клубе.

«Как консультант «Манчестер Сити», я был очень удивлен, узнав, что новостное агентство сообщило совершенно абсурдные новости.

То, что Пеп сказал на прошлой неделе, очевидно, не было услышано. Прежде всего, тренер хочет остаться в клубе, и у него есть еще два года по контракту.

Во-вторых, такой клуб, как «Ювентус», не допустил бы утечки новостей такого масштаба. Для начал они связались бы с нами.

Невозможно подумать, что презентация Гвардиолы в «Ювентусе» состоится через несколько дней. Эта новость совершенно не соответствует действительности. Это нелепость.

Тренер хочет остаться, Пеп – потрясающий профессионал. Он не может понять, почему его слова не учли. Честно говоря, мы не понимаем, почему клуб должен объяснить безусловный факт, что Гвардиола хочет остаться», – сказал Галасси.

Также он рассказал, что обсуждал данные слухи с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Неведом, который посчитал их такими же забавными, как и он.

«Мы давно знакомы. Мы обменялись сообщениями через вотсап и немного посмеялись.

«Ювентус» – это клуб, которому не нужно заниматься подобными вещами, и мы оба пришли к выводу, что тема стала абсурдной.

Я извиняюсь перед болельщиками «Ювентуса», но вам придется найти другого тренера», – добавил Галасси.