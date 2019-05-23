Agenzia Giornalistica Italia: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня. Он будет зарабатывать 24 миллиона в год

может Моур на место гварди в сити?))))) лучший подарок для МЮ)
По информации Agenzia Giornalistica Italia, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус».
Как утверждает источник, стороны заключат контракт 4 июня, а спустя 10 дней объявят об этом официально.
Срок соглашения – четыре года. Зарплата испанского специалиста составит 24 миллиона евро за сезон.
Ранее сообщалось, что на пост тренера туринцев претендуют Маурицио Сарри («Челси») и Симоне Индзаги («Лацио»).
На прошлой неделе «Ювентус» объявил, что Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
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