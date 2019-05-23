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    Agenzia Giornalistica Italia: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня. Он будет зарабатывать 24 миллиона в год

    По информации Agenzia Giornalistica Italia, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус».

    Как утверждает источник, стороны заключат контракт 4 июня, а спустя 10 дней объявят об этом официально.

    Срок соглашения – четыре года. Зарплата испанского специалиста составит 24 миллиона евро за сезон.

    Ранее сообщалось, что на пост тренера туринцев претендуют Маурицио Сарри («Челси») и Симоне Индзаги («Лацио»).

    На прошлой неделе «Ювентус» объявил, что Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.

    Источник: Agenzia Giornalistica Italia

    Итальянское новостное агентство, основанное в 1950 году. Одно из ведущих новостных агентств в стране

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7868

      DeStar 5 секунд назад

      может Моур на место гварди в сити?))))) лучший подарок для МЮ)

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      Рейтинг: +7868

      DeStar 29 секунд назад

      Ну... странно, сити столько денег в игроков для нег овложил и все такое.. Неужели Сити не против его ухода?
      Ну гварди ладно, выиграл все в испании, в германии, вот и в англии все внутренние трофеи взял, хочет дальше мдти собирать трофеи для копилки, с юве все возьмет, потом в псж. и будет первым тренером который взял все внутренние кубки в топ 5 чемпионатах) правда это будет барса бавария сити юве и псж)))) но да ладно).

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      Рейтинг: +439

      Дима Цэ 4 минуты назад

      Круть! Юве не хватает сильного тренера!!!

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      Рейтинг: +237

      O-Z 15 минут назад

      нахрен этот лысый не нужен. только и может топ клубы тренеровать.

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      Рейтинг: +300

      Звезда запаса 15 минут назад

      Своевременный уход с одной стороны и лучший выбор с другой.

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      Рейтинг: +444

      klim2m 24 минуты назад

      Как Алксандр Македонцков пришол увидел наследил - а наследит бывало так ,что противник потом лет сто чихает. ( М. Шолохов - Они сражались за Родину)https://www.youtube.com/watch?v=hfnFkjkQpIU

      0
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      Рейтинг: +805

      Dizayner 30 минут назад

      что то смахивает на утятину, зачем ему уходить из МС? там же остались нерешенные задачи, да и здесь ему нужно будет строить команду почти что заново и сразу слету ЛЧ не возьмет, минимум два-три года

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      Рейтинг: +444

      klim2m > Dizayner 22 минуты назад

      Максимум выжал след сезон не факт, а ЮВе хочет побед вот и сошлось))

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      Рейтинг: +1388

      andrej-lucevich 36 минут назад

      очень интересный будет футбол в Италии. Удачи Хосе!!!

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