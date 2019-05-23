Agenzia Giornalistica Italia: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня. Он будет зарабатывать 24 миллиона в год

По информации Agenzia Giornalistica Italia, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус».

Как утверждает источник, стороны заключат контракт 4 июня, а спустя 10 дней объявят об этом официально.

Срок соглашения – четыре года. Зарплата испанского специалиста составит 24 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что на пост тренера туринцев претендуют Маурицио Сарри («Челси») и Симоне Индзаги («Лацио»).

На прошлой неделе «Ювентус» объявил, что Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.