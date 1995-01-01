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    «Ювентус» объявил об уходе Аллегри

    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер команды Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.

    В субботу, 18 мая, специалист и президент клуба Андреа Аньелли проведут по этому поводу пресс-конференцию для СМИ.

    Аллегри возглавил туринцев летом 2014 года. Под его руководством бело-черные пять раз подряд выиграли Серию А, четырежды завоевали Кубок Италии и два раза – Суперкубок страны. 51-летний тренер дважды вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что итальянский тренер может продолжить карьеру в «ПСЖ».

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1440

      Ubuntu 39 минут назад

      По слухам Дешам станет новым тренером

      1
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      Рейтинг: +1283

      TOL47 46 минут назад

      кто придет? переманили кого и уже имеются договоренности?

      0
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      Рейтинг: +765

      Dizayner 50 минут назад

      ожидаемо, удачи Макс, спасибо за все. если напишу что ждем Пепа, динарко лопнет, поэтому не будем пока торопить события)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar > Dizayner 49 минут назад

      а тебе дураку УЖЕ ЯСНО СКАЗАЛИ ПЕП ГВАРДИОЛА НЕ УЙДЕТ ИЗ СИТИ НА ПОНИЖЕНИЕ !

      0
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      Рейтинг: +765

      Dizayner > dinar7777dinar 47 минут назад

      да ладно, ты уверен эксперт в области унитазов?)))

      0
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      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar > Dizayner 45 минут назад

      унитаз твой ху е нтус ! ждите своего конте это максимум !

      0
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      Рейтинг: +765

      Dizayner > dinar7777dinar 42 минуты назад

      да кто угодно, хоть папа римский, мне на.срать, а тебе походу нет, пукан то горит по-прежнему, ваш то физрук лузер на месте своем еще, путалонском

      0
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      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar > Dizayner 13 секунд назад

      но он то годами не сидит как у вас )))))) а все орали роналду купили все ювентус выиграет лч сходу ! и не петляй там что такого не было ! дырявый !

      0
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      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar 51 минуту назад

      физрук ушел !!

      0
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      Рейтинг: +496

      Juve1897 59 минут назад

      Вот это поворот?! Кого ждать, Клопп, Почетино, кто то другой?

      0
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      Рейтинг: +294

      EsKamilio > Juve1897 52 минуты назад

      Клопп точно нет, Почеттино возможно

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      ...
      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar > Juve1897 50 минут назад

      ни клопп ни почетино ни гвардиола !! СКОРЕЕ ВСЕГО КОНТЕ !

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      Рейтинг: +765

      Dizayner > Juve1897 46 минут назад

      если почетино выиграет лч то он, если юрген то он, если ничья то пеп)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar > Dizayner 44 минуты назад

      а если если валера карпин !

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      Рейтинг: +98

      orzy 1 час назад

      В Челси точно

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      Рейтинг: +816

      Фанат Рубина 1 час назад

      во и КББ уходит от нас.
      юве это ваш шанс лч взять и не 1 раз а на постоянной основе доминировать там!
      приглашайте Бекича!

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      Рейтинг: +1471

      WhiteEgon > Фанат Рубина 59 минут назад

      ахахаха )))))

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      Рейтинг: +2912

      dinar7777dinar > Фанат Рубина 50 минут назад

      отличная шутка !

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      Рейтинг: +816

      Фанат Рубина > dinar7777dinar 25 минут назад

      а ты уже забыл как рубин твою барсу вертел на одном месте и как Курбан лысину одну полировал!
      месси кста не разу не забивал рубину! а было унего целых 4 матча!

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