«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер команды Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.

В субботу, 18 мая, специалист и президент клуба Андреа Аньелли проведут по этому поводу пресс-конференцию для СМИ.

Аллегри возглавил туринцев летом 2014 года. Под его руководством бело-черные пять раз подряд выиграли Серию А, четырежды завоевали Кубок Италии и два раза – Суперкубок страны. 51-летний тренер дважды вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер может продолжить карьеру в «ПСЖ».