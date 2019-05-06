Corriere dello Sport: Аллегри и Конте – кандидаты на пост главного тренера «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere dello Sport.

Тренер парижан Томас Тухель ведет с клубом переговоры о продлении контракта, но в связи с неудачной концовкой сезона спортивный директор парижан Антеро Энрике и президент Насер аль-Хелаифи обсуждают вариант с его заменой.

Еще одним кандидатом для «ПСЖ» является экс-тренер «Челси» Антонио Конте.

В этом сезоне парижская команда выиграла чемпионат Франции, но проиграла в финале Кубка страны и выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Манчестер Юнайтед».