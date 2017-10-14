Недвед: «Наполи» выглядит лучше «Ювентуса»? Это потому, что они реализуют много своих моментов»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед не согласен с мнением, что «Наполи» в нынешнем сезоне выглядит лучше туринцев.

После семи туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «старую синьору» на два очка.

«Все говорят, что «Наполи» демонстрирует лучший футбол, но это не так. Будто бы «Ювентус» не умеет играть. Неаполитанцы выглядят более эффектно, но это потому, что они быстро передвигаются и реализуют многие свои моменты.

Рано или поздно кто-то еще выиграет скудетто и закончит серию «Ювентуса». Я знаю, что этот день наступит, но надеюсь, что это произойдет как можно позже», – сказал Недвед.