Недвед полетел в Монте-Карло на переговоры по Погба и де Лигту

Спортивный директор «Ювентуса» Павел Недвед проведет переговоры по трансферам Поля Погба и Матейса де Лигта. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, чех встретится в Монте-Карло с агентом Мино Райолой, представляющим интересы обоих игроков.

Ранее Mundo Deportivo сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 26-летнего Погба за 170 миллионов евро. По данным ABC, ради успешности трансфера полузащитник может устроить забастовку.

Главными претендентами на защитника «Аякса» де Лигта считаются «Барселона» и «ПСЖ». В интервью 19-летний голландец допустил, что время для трансфера в каталонский клуб еще не пришло. Райола опроверг информацию о переговорах с парижанами.