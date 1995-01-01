Недвед полетел в Монте-Карло на переговоры по Погба и де Лигту

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Спортивный директор «Ювентуса» Павел Недвед проведет переговоры по трансферам Поля Погба и Матейса де Лигта. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, чех встретится в Монте-Карло с агентом Мино Райолой, представляющим интересы обоих игроков.
Ранее Mundo Deportivo сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 26-летнего Погба за 170 миллионов евро. По данным ABC, ради успешности трансфера полузащитник может устроить забастовку.
Главными претендентами на защитника «Аякса» де Лигта считаются «Барселона» и «ПСЖ». В интервью 19-летний голландец допустил, что время для трансфера в каталонский клуб еще не пришло. Райола опроверг информацию о переговорах с парижанами.
- В 47 встречах прошлого сезона Погба забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Цена по Transfermarkt – 90 миллионов.
- У де Лигта 7 голов и 4 ассиста в 55 матчах всех турниров прошлого сезона. Стоимость – 75 миллионов.