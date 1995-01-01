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    Недвед полетел в Монте-Карло на переговоры по Погба и де Лигту

    Спортивный директор «Ювентуса» Павел Недвед проведет переговоры по трансферам Поля Погба и Матейса де Лигта. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    По информации источника, чех встретится в Монте-Карло с агентом Мино Райолой, представляющим интересы обоих игроков.

    Ранее Mundo Deportivo сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 26-летнего Погба за 170 миллионов евро. По данным ABC, ради успешности трансфера полузащитник может устроить забастовку.

    Главными претендентами на защитника «Аякса» де Лигта считаются «Барселона» и «ПСЖ». В интервью 19-летний голландец допустил, что время для трансфера в каталонский клуб еще не пришло. Райола опроверг информацию о переговорах с парижанами.

    • В 47 встречах прошлого сезона Погба забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Цена по Transfermarkt – 90 миллионов.
    • У де Лигта 7 голов и 4 ассиста в 55 матчах всех турниров прошлого сезона. Стоимость – 75 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      DonBaton 38 минут назад

      Носятся все с этим черножопым пешеходом и голландским привозчиком проблем. Наср@ть на них обоих,хоть сдохнут пусть,достали новостями ни о чем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      PavAv 1 час назад

      Может быть ЧЕХ,а не ШВЕД?

      0
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