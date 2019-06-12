Mundo Deportivo: «МЮ» требует за Погба 170 миллионов

«Манчестер Юнайтед» назвал «Реалу» стоимость полузащитника Поля Погба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, английский клуб требует за француза 170 миллионов евро.

Мадридцы, в свою очередь, не готовы на такие траты, поскольку уже купили игроков на 303 миллиона евро.

Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.

В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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