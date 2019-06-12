Mundo Deportivo: «МЮ» требует за Погба 170 миллионов

ну если так приспичило покупать погба, то взамен на двух-трех игроков вполне реализуемый трансфер, вот только зачем зидану погба, не понятно, хотя ему лучше знать
«Манчестер Юнайтед» назвал «Реалу» стоимость полузащитника Поля Погба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, английский клуб требует за француза 170 миллионов евро.
Мадридцы, в свою очередь, не готовы на такие траты, поскольку уже купили игроков на 303 миллиона евро.
- Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
- В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
Marca: Зидан убедил руководство «Реала» в покупке Погба