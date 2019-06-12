Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Mundo Deportivo: «МЮ» требует за Погба 170 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» назвал «Реалу» стоимость полузащитника Поля Погба, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, английский клуб требует за француза 170 миллионов евро.

    Мадридцы, в свою очередь, не готовы на такие траты, поскольку уже купили игроков на 303 миллиона евро.

    • Летом 2016 года «МЮ» купил Погба за 105 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.
    • В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Marca: Зидан убедил руководство «Реала» в покупке Погба

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +938

      Dizayner 26 минут назад

      ну если так приспичило покупать погба, то взамен на двух-трех игроков вполне реализуемый трансфер, вот только зачем зидану погба, не понятно, хотя ему лучше знать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1478

      SarJr 44 минуты назад

      для повышения цены нужен либо результат, либо прогресс. за все это время в мю у погба не было ни того, ни другого, имхо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1475

      Чермындыр 48 минут назад

      Богба и трети этих денег не стоит)))) Реалу лучше взять Эриксена, а уголек пусть Сульшеру мозги е..т

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru