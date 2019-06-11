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    Marca: Зидан убедил руководство «Реала» в покупке Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале».

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан долго обсуждал с руководством клуба трансфер француза и в итоге убедил совет директоров в необходимости подписания 26-летнего игрока.

    По информации Marca, Зидан заявил руководству «Реала», что хочет видеть в команде только Погба, а не Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»), Донни ван де Бека («Аякс») или кого-то еще. Тренер ждет, что клуб сделает все возможное для подписания хавбека «МЮ».

    При этом «Реал» считает слишком большой сумму в 150 миллионов евро, которую «Юнайтед» хочет получить за футболиста, и попытается снизить ее.

    Сам Погба готов пойти на снижение зарплаты. «Реал», в свою очередь, может компенсировать это французу длительным контрактом – вплоть до шести лет.

    • В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • «МЮ» приобрел полузащитника у «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

    Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

    AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7950

      DeStar 2 минуты назад

      Да не нужен он *** твою мать за такие бабки! Впервый раз зол на зидана! У него что, извините меня, на французов стоит больше чем у венгера? менди берут, но я не знаю, что он за фрукт, и хз стоит ли он 50 лямов, тут Погба блин! бензема менять никто не собирается, странно, что зидан позволил купить йовича. 150 лямов, да епт куча игроков , которых за такие бабки можно купить

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