Marca: Зидан убедил руководство «Реала» в покупке Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале».

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан долго обсуждал с руководством клуба трансфер француза и в итоге убедил совет директоров в необходимости подписания 26-летнего игрока.

По информации Marca, Зидан заявил руководству «Реала», что хочет видеть в команде только Погба, а не Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»), Донни ван де Бека («Аякс») или кого-то еще. Тренер ждет, что клуб сделает все возможное для подписания хавбека «МЮ».

При этом «Реал» считает слишком большой сумму в 150 миллионов евро, которую «Юнайтед» хочет получить за футболиста, и попытается снизить ее.

Сам Погба готов пойти на снижение зарплаты. «Реал», в свою очередь, может компенсировать это французу длительным контрактом – вплоть до шести лет.

В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

«МЮ» приобрел полузащитника у «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

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