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    AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

    «Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в переговорах по продаже полузащитника Поля Погба, сообщает AS.

    По информации источника, английский клуб сообщил, что единственное условие трансфера – личное желание 26-летнего чемпиона мира сменить команду.

    Считается, что интерес мадридцев к Погба исходит от главного тренера Зинедина Зидана.

    Издание уточнило, что «Юнайтед» таким образом рассчитывает увеличить стоимость возможного трансфера.

    • В 47 играх сезона Погба забил 16 голов и отдал 11 ассистов. Контракт рассчитан до июня-2021, цена по Transfermarkt – 90 миллионов евро.
    • Ранее «Бомбардир» со ссылкой Football Italia писал о договоренности француза с «Ювентусом».

    Источник: AS

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7947

      DeStar 15 минут назад

      ШИКАРНАЯ ИНФа!

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      Рейтинг: +3067

      ivan-football-fan 21 минуту назад

      Похоже, решили Погбу "ломать"... То есть: до манагеров МЮтолько сейчас дошло, что ИМЕННО ЭТО И ПРЕДЛАГАЛ МОУРИНЬО, перед тем, как манагеры его "слили" на растерзание банды бунтовщиков во главе с Погбой))))
      Не футбольный клуб, а клоака какая-то!)))

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      Рейтинг: +10

      faze70 44 минуты назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

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