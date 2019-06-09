AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

ШИКАРНАЯ ИНФа!
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в переговорах по продаже полузащитника Поля Погба, сообщает AS.
По информации источника, английский клуб сообщил, что единственное условие трансфера – личное желание 26-летнего чемпиона мира сменить команду.
Считается, что интерес мадридцев к Погба исходит от главного тренера Зинедина Зидана.
Издание уточнило, что «Юнайтед» таким образом рассчитывает увеличить стоимость возможного трансфера.
- В 47 играх сезона Погба забил 16 голов и отдал 11 ассистов. Контракт рассчитан до июня-2021, цена по Transfermarkt – 90 миллионов евро.
- Ранее «Бомбардир» со ссылкой Football Italia писал о договоренности француза с «Ювентусом».