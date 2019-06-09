AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в переговорах по продаже полузащитника Поля Погба, сообщает AS.

По информации источника, английский клуб сообщил, что единственное условие трансфера – личное желание 26-летнего чемпиона мира сменить команду.

Считается, что интерес мадридцев к Погба исходит от главного тренера Зинедина Зидана.

Издание уточнило, что «Юнайтед» таким образом рассчитывает увеличить стоимость возможного трансфера.