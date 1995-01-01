Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, 26-летний футболист дал согласие на переход в туринский клуб. Игрок недоволен тем, как к нему относятся в «МЮ»: как в самом клубе, так и болельщики со СМИ.

Для того, чтобы собрать средства на покупку француза, «Ювентус» готов продать вратаря Маттиа Перина, защитника Жоау Канселу, полузащитника Хуана Куадрадо и нападающих Дугласа Косту и Марио Манджукича. Ожидается, что выручка от продажи пятерых футболистов составит примерно 110 миллионов евро, которые «Ювентус» сможет потратить на трансфер Погба. Также есть вероятность, что эти деньги пойдут на приобретение защитника «Аякса» Матейса де Лигта.