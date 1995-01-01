Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

...похоже на то, что Погба ОЧЕНЬ СТРЕМИТСЯ сбежать из МЮ.... И это вполне понятно: нагадил он там прилично....
Но, вот, куда именно....Пока, думаю, не ясно...
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, 26-летний футболист дал согласие на переход в туринский клуб. Игрок недоволен тем, как к нему относятся в «МЮ»: как в самом клубе, так и болельщики со СМИ.
Для того, чтобы собрать средства на покупку француза, «Ювентус» готов продать вратаря Маттиа Перина, защитника Жоау Канселу, полузащитника Хуана Куадрадо и нападающих Дугласа Косту и Марио Манджукича. Ожидается, что выручка от продажи пятерых футболистов составит примерно 110 миллионов евро, которые «Ювентус» сможет потратить на трансфер Погба. Также есть вероятность, что эти деньги пойдут на приобретение защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
- Погба перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «МЮ» 47 игр, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.