Сезон-2019/20 – рекордный для «Реала» по тратам на трансферы

Всё правильно,бывший состав себя изжил,пора вносить кардинальные изменения.
«Реал» объявил о приобретении защитника «Лиона» Ферлана Менди. Это пятая покупка испанцев этим летом. Ранее были подписаны Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитан, Родриго.
Текущее трансферное окно относится к сезону-2019/20. Суммарно «Реал» потратил 303 миллиона евро. Это означает, что уже сейчас сезон-2019/20 стал для мадридцев самым затратным в истории с точки зрения трансферов.
- В прошлом сезоне Примеры «Реал» занял третье место.
- В Лиге чемпионов испанцы вылетели в 1/8 финала.
- После минувшего сезона клуб пока не покинул ни один игрок.