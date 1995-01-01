Сезон-2019/20 – рекордный для «Реала» по тратам на трансферы

«Реал» объявил о приобретении защитника «Лиона» Ферлана Менди. Это пятая покупка испанцев этим летом. Ранее были подписаны Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитан, Родриго.

Текущее трансферное окно относится к сезону-2019/20. Суммарно «Реал» потратил 303 миллиона евро. Это означает, что уже сейчас сезон-2019/20 стал для мадридцев самым затратным в истории с точки зрения трансферов.