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    Сезон-2019/20 – рекордный для «Реала» по тратам на трансферы

    «Реал» объявил о приобретении защитника «Лиона» Ферлана Менди. Это пятая покупка испанцев этим летом. Ранее были подписаны Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитан, Родриго.

    Текущее трансферное окно относится к сезону-2019/20. Суммарно «Реал» потратил 303 миллиона евро. Это означает, что уже сейчас сезон-2019/20 стал для мадридцев самым затратным в истории с точки зрения трансферов.

    • В прошлом сезоне Примеры «Реал» занял третье место.
    • В Лиге чемпионов испанцы вылетели в 1/8 финала.
    • После минувшего сезона клуб пока не покинул ни один игрок.

    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +771

      Den Bull 42 минуты назад

      Всё правильно,бывший состав себя изжил,пора вносить кардинальные изменения.

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