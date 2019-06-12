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    Райола опроверг наличие переговоров с «ПСЖ» по трансферу де Лигта

    Агент Мино Райола заявил, что информация о его прибытии в Париж для переговоров с «ПСЖ» по трансферу капитана «Аякса» Матейса де Лигта не соответствует действительности.

    Ранее журналист Лассана Камара опубликовал фото с Райолой, сделанное в Париже. Представитель СМИ отметил, что агент прилетел во французскую столицу, чтобы завершить переход 19-летнего защитника в «ПСЖ».

    «Это классический пример фейковых новостей. Незнакомый журналист попросил меня о совместном фото. Раньше я никогда с ним не разговаривал», – сказал Райола.

    • Сообщалось, что «Аякс» и «ПСЖ» близки к договоренности по трансферу де Лигта за 75 миллионов евро.
    • На игрока также претендует «Барселона», на французский клуб предлагает более выгодные условия контракта – зарплату в размере 15 миллионов в год.
    • Кроме того, ПСЖ гарантирует голландцу достаточное количество игровой практики.

    Источник: Mundo Deportivo

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