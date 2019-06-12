Райола опроверг наличие переговоров с «ПСЖ» по трансферу де Лигта

Агент Мино Райола заявил, что информация о его прибытии в Париж для переговоров с «ПСЖ» по трансферу капитана «Аякса» Матейса де Лигта не соответствует действительности.

Ранее журналист Лассана Камара опубликовал фото с Райолой, сделанное в Париже. Представитель СМИ отметил, что агент прилетел во французскую столицу, чтобы завершить переход 19-летнего защитника в «ПСЖ».

«Это классический пример фейковых новостей. Незнакомый журналист попросил меня о совместном фото. Раньше я никогда с ним не разговаривал», – сказал Райола.