Де Лигт – о переходе в «Барселону»: «Деньги – не проблема. Возможно, просто еще не время»

Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт рассказал, почему до сих пор не согласился на переход в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за 19-летнего игрока 70 миллионов евро, а самому ему предлагают зарплату 7,5 миллиона евро в год.

– Вероятно, «Барселона» не может предложить вам столько же, сколько предлагают другие клубы, такие как «ПСЖ». Может ли это быть проблемой для вас при выборе варианта с «Барселоной»?

– Нет, деньги – не проблема.

– Если деньги – не проблема, и вы не боитесь конкуренции, которая может ожидать вас в каталонской команде, почему вы до сих пор думаете над переходом в «Барселону»?

– Может быть, потому что еще не время. Это то, о чем я должен поразмыслить и решить во время отпуска, и не более того.

В прошедшем сезоне голландец провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт де Лигта с амстердамским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Де Лигта не устроила зарплата в «Барселоне». Он близок к варианту с «ПСЖ» на 15 миллионов в год