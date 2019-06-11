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    Де Лигт – о переходе в «Барселону»: «Деньги – не проблема. Возможно, просто еще не время»

    Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт рассказал, почему до сих пор не согласился на переход в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за 19-летнего игрока 70 миллионов евро, а самому ему предлагают зарплату 7,5 миллиона евро в год.

    – Вероятно, «Барселона» не может предложить вам столько же, сколько предлагают другие клубы, такие как «ПСЖ». Может ли это быть проблемой для вас при выборе варианта с «Барселоной»?

    – Нет, деньги – не проблема.

    – Если деньги – не проблема, и вы не боитесь конкуренции, которая может ожидать вас в каталонской команде, почему вы до сих пор думаете над переходом в «Барселону»?

    – Может быть, потому что еще не время. Это то, о чем я должен поразмыслить и решить во время отпуска, и не более того.

    • В прошедшем сезоне голландец провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт де Лигта с амстердамским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Де Лигта не устроила зарплата в «Барселоне». Он близок к варианту с «ПСЖ» на 15 миллионов в год

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1468

      Чермындыр 7 минут назад

      Просто у него агент Райола. Малой сам ничего не решает

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      Рейтинг: +2538

      BAIv 45 минут назад

      пускай подумает, если разница в доходах раза в два, хотя там налоги надо смотреть. с налогами может порядок почти одинаков.

      0
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      Рейтинг: +44

      Факус > BAIv 35 минут назад

      Все эти цифры, по типу "7.5 миллионов", как правило, пишутся уже с вычетом налогов без учета премиальных.

      0
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      Рейтинг: +119

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Чую я, не зря Роналдо с ним поговорил) Не думаю, что в 19 лет он побежит за деньгами в ПСЖ. Тут возможно Юве все же имеет статус по лучше чем Париж, а вот почему он от барсы мимо едет, непонятно)

      3
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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 42 минуты назад

      Хахахааааа какой то журналюга из пальца высосал новость что петух якобы позвал де лигта в ху ентус а ты и ведёшься ))) дичь

      2
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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar 1 час назад

      на бабло повелся паренек ! зп азара в реале 11 лямов евро ! псж дает де лигту 15 лямов ! азар уже состоявшийся игрок. де лигт 19 лет и уже бежит к баблу в псж ! удачи паренек. идет на поводу райолы!

      0
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      Рейтинг: +119

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 1 час назад

      Просто ему омерзительно с карликом в одной команде_) и в Псж он не пойдет, там девочка Неймар.

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      Рейтинг: +119

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 1 час назад

      Хнык Хнык Динар)

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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 1 час назад

      а куда он пойдет в ссанный апл или в ху ен тус или к баварцам? ему омерзительно с карликом в одной команде а может он не тянет уровень и слаб? и привозит голы ? что в матче с португалией привез что привозил в ответке с тотенхэмом !! а ты тут плачешь петушара ! да? аахааххахаха)))))

      0
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      Рейтинг: +119

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 51 минуту назад

      как ты сказал санный апл) все 4 были в финалах. и всех обоссали, а особенно твоих барсуков во главе с карликом наркоманом)

      -1
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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 43 минуты назад

      Раз в год и палка стреляет у месси этих лч полным полно . А в ху ен тус к дырявому он не пойдёт . 1) с петухом играть себя не уважать , 2) у ху ен туса денег нет да и че там ловить , 3) уйдёт или в барсу или в псж . А ты не плачь.

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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 43 минуты назад

      Минусуй дальше девочка

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      Рейтинг: +119

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 36 минут назад

      скажи, вот только честно, ты на него каждую ночь драконишь своего не обросшего вовнутрь смотрящего мизинца? При чем тут раз в год? у барсы все.. центра нет, как было раньше, Дениска старый стал.. много брака, каратышка совсем изнаркоманился, что бы каждый важный матч вытаскивать в одно лицо. смирись уже, эпоха барсы давно ушла. При всем моем уважении к адекватным болельщикам. Ищите новых Андре, и Хави. и будет счастье, а и еще, пока динар будет жив, барса не возьмет до этих пор ЛЧ)

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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 30 минут назад

      каратышка наркоман? где месси наркоман? всю барсу тащит на своем горьбе ! колотит и колотит !! 12 в лч ! на золотой мяч идет ! че ты чешишь тут?

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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 28 минут назад

      такой идиотизм пишешь ! ты еще скажи что месси влияет на трансферы барсы? ааа? вальверде сделал за эти 2 года по своей инициативе только 2 трансфера это паулиньо и видаль и они играли норм !! а все остальное дембеле коут и так далее это все от бартомеу !! какой дениска?

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      Рейтинг: +2927

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 27 минут назад

      эпоха барсы ну ушла ))))))) а чья эпоха то щас была? английская чтоль? пффф !

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