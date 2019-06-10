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    Де Лигта не устроила зарплата в «Барселоне». Он близок к варианту с «ПСЖ» на 15 миллионов в год

    Защитник «Аякса» Матейс де Лигт склоняется к варианту с переходом в «ПСЖ», сообщает AS.

    По информации источника, 19-летнего голландца не устроило финансовое предложение каталонского клуба – 7,5 миллионов евро в год. Парижане предложили 15 миллионов.

    Издание уточнило, что на трансфер могут повлиять дружеские отношения агента Мино Райолы со спортивным директором чемпионов Франции Леонардо.

    • Воспитанник амстердамцев провел третий сезон во взрослой команде. В 55 матчах клубного сезона забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
    • Его контракт рассчитан до июня-2021. Цена по Transfermarkt – 70 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5821

      Asbjorn 45 минут назад

      Рано начал думать,где урвать побольше,ПСЖ кроме как внутренние титулы ничего не светит,ни прогресса там не будет,плюс коллектив такое себе,конец прошлого сезона это показал.Мог бы играть со своим другом в Барсе(там с цз не все так хорошо)или же в Ливере с Ван Дейком в паре

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2916

      dinar7777dinar 50 минут назад

      Дурак

      2
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      Рейтинг: +1460

      SarJr 1 час назад

      ну по деньгам да, разница ощутимая, но зато в псж никакого прогресса и важных трофеев не светит

      2
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