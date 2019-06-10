Де Лигта не устроила зарплата в «Барселоне». Он близок к варианту с «ПСЖ» на 15 миллионов в год

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт склоняется к варианту с переходом в «ПСЖ», сообщает AS.

По информации источника, 19-летнего голландца не устроило финансовое предложение каталонского клуба – 7,5 миллионов евро в год. Парижане предложили 15 миллионов.

Издание уточнило, что на трансфер могут повлиять дружеские отношения агента Мино Райолы со спортивным директором чемпионов Франции Леонардо.