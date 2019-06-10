Де Лигта не устроила зарплата в «Барселоне». Он близок к варианту с «ПСЖ» на 15 миллионов в год

Рано начал думать,где урвать побольше,ПСЖ кроме как внутренние титулы ничего не светит,ни прогресса там не будет,плюс коллектив такое себе,конец прошлого сезона это показал.Мог бы играть со своим другом в Барсе(там с цз не все так хорошо)или же в Ливере с Ван Дейком в паре
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт склоняется к варианту с переходом в «ПСЖ», сообщает AS.
По информации источника, 19-летнего голландца не устроило финансовое предложение каталонского клуба – 7,5 миллионов евро в год. Парижане предложили 15 миллионов.
Издание уточнило, что на трансфер могут повлиять дружеские отношения агента Мино Райолы со спортивным директором чемпионов Франции Леонардо.
- Воспитанник амстердамцев провел третий сезон во взрослой команде. В 55 матчах клубного сезона забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
- Его контракт рассчитан до июня-2021. Цена по Transfermarkt – 70 миллионов евро.