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    ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба желает перейти в мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть француза в своей команде. Футболист готов пойти на забастовку, если англичане не одобрят трансфер.

    Погба пригрозил, что не приедет на первый предсезонный сбор, пишет ABC.se. Кроме того, игрок готов получать в Мадриде меньшую, чем в Британии, зарплату.

    • Другой претендент на Погба – «Ювентус».
    • «Юнайтед» требует за игрока 170 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: АВС.es

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 1,69 миллиона подписчиков.

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    15.06.2019 16:58
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июня 2019, 09:17

      Все таки избавляться надо от таких игроков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 16 июня 2019, 00:10

      ФИФА и УЕФА надо придумать санкции для футболистов на такой случай.Ты подписал контракт, будь добр его соблюдать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 16 июня 2019, 00:10

      контракт однако надо читать , а то может влетит на хорошие штрафы и должен останется после забастовки. с такими надо жесткие заключать.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 15 июня 2019, 21:50

      Погба как наркотик: сначала прилив сил и успех, но дальше зависимось и он начинает сжирать своего хозяина, требуя всё больше и больше. МЮ надо конечно от него избавляться, вот только вопрос: Реал видит какую тварь они собираются приобрести?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > Yev 16 июня 2019, 10:04

      Одним словом удав. Без соответствующей кормежки может пожрать всех, в том числе футбольные мячи...

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 15 июня 2019, 20:05

      Что за футболисты пошли
      Никакого профессионализма)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 15 июня 2019, 19:51

      Так то в реале нормальную команду собирают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 июня 2019, 18:01

      Дайте обезьяне уйти в реал все равно от него толку не было и не будет .

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 15 июня 2019, 17:59

      Не заплатят за него 170 лямов то...

      4
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      Рейтинг: +10

      jonn44 15 июня 2019, 17:58

      Лучше голодовку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 июня 2019, 17:45

      За такие выходки нужно его дисквалифицировать до окончания срока контракта и ЗП не выплачивать вообще.

      5
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > Бухбух 16 июня 2019, 10:06

      Абсолютно верно. Удав он и в Испнии останется удавом.

      0
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