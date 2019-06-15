ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба желает перейти в мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть француза в своей команде. Футболист готов пойти на забастовку, если англичане не одобрят трансфер.

Погба пригрозил, что не приедет на первый предсезонный сбор, пишет ABC.se. Кроме того, игрок готов получать в Мадриде меньшую, чем в Британии, зарплату.