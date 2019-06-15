ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

Все таки избавляться надо от таких игроков.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба желает перейти в мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть француза в своей команде. Футболист готов пойти на забастовку, если англичане не одобрят трансфер.
Погба пригрозил, что не приедет на первый предсезонный сбор, пишет ABC.se. Кроме того, игрок готов получать в Мадриде меньшую, чем в Британии, зарплату.
- Другой претендент на Погба – «Ювентус».
- «Юнайтед» требует за игрока 170 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 1,69 миллиона подписчиков.