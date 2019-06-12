Sky Sport Italia: директор «Ювентуса» прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал согласие на трансфер в «Ювентус». Один из руководителей туринцев прибыл в Лондон, чтобы договориться о сделке, пишет Sky Sport Italia.
Речь идет о спортивном директоре «Ювентуса» Фабио Паратичи. Другой итальянский источник утверждает, что функционер прибыл в Британию для помощи в разрыве контракта с «Челси» Маурицио Сарри.
- Погба перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «МЮ» 47 игр, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.
- Рыночная стоимость Погба – 90 миллионов евро.