Sky Sport Italia: директор «Ювентуса» прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал согласие на трансфер в «Ювентус». Один из руководителей туринцев прибыл в Лондон, чтобы договориться о сделке, пишет Sky Sport Italia.

Речь идет о спортивном директоре «Ювентуса» Фабио Паратичи. Другой итальянский источник утверждает, что функционер прибыл в Британию для помощи в разрыве контракта с «Челси» Маурицио Сарри.