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    Daily Mail: «Ювентус» отказался от идеи вернуть Погба

    Этим летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернется в «Ювентус», утверждает Daily Mail.

    По информации источника, вице-президент туринского клуба Павел Недвед связался с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы сообщить ему об утрате интереса к его клиенту.

    «Ювентус» уже усилил среднюю линию команды свободными агентами Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо, и теперь намерен сосредоточиться на других трансферных целях.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • В «МЮ» хавбек ушел за 105 миллионов евро.
    • Купить француза хочет мадридский «Реал».

    Источник: Daily Mail

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