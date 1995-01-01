Daily Mail: «Ювентус» отказался от идеи вернуть Погба

Этим летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернется в «Ювентус», утверждает Daily Mail.

По информации источника, вице-президент туринского клуба Павел Недвед связался с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы сообщить ему об утрате интереса к его клиенту.

«Ювентус» уже усилил среднюю линию команды свободными агентами Аароном Рэмзи и Адрианом Рабьо, и теперь намерен сосредоточиться на других трансферных целях.