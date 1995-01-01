Недвед: «Ювентус» и Аллегри примут решение в июне»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал, что будущее главного тренера Массимилиано Аллегри будет решаться после окончания сезона.

Ранее появилась информация, что итальянский специалист намерен покинуть туринцев летом.

«Мы предприняли шаги, которые предпринимали каждый год. Президент [Андреа Аньелли] встретился с тренером и перенес решение на июнь.

Мы счастливы с Аллегри. То, что он делает в Серии А, является исключительным. В чемпионате он впереди всех на 18 очков. К тому же в Лиге чемпионов мы находимся там, где хотели быть», – сказал Недвед.