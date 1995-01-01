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    Недвед: «Ювентус» и Аллегри примут решение в июне»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал, что будущее главного тренера Массимилиано Аллегри будет решаться после окончания сезона.

    Ранее появилась информация, что итальянский специалист намерен покинуть туринцев летом.

    «Мы предприняли шаги, которые предпринимали каждый год. Президент [Андреа Аньелли] встретился с тренером и перенес решение на июнь.

    Мы счастливы с Аллегри. То, что он делает в Серии А, является исключительным. В чемпионате он впереди всех на 18 очков. К тому же в Лиге чемпионов мы находимся там, где хотели быть», – сказал Недвед.

    • Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года.
    • Под руководством 51-летнего тренера туринская команда четыре раза выиграла Серию А и дважды вышла в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      А стоит ли его менять?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Genz 15 часов назад

      С кем Роналду, те и чемпион лч. Перес пожадничал с Роналду, зажал в зарплате прибавку 5 миллионов и теперь Реал, даже, с Зиданом не поднимется.

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