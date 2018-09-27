Тотти: «Я ненавидел Недведа как игрока. Он был ужасным нытиком»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением об игре бывшего хавбека «Ювентуса» и сборной Чехии Павла Недведа во время матча группового этапа ЧМ-2006 (2:0).

«В тот день Недвед был в невероятной форме. Мне больно говорить это, потому что я никогда не мог его выносить на поле.

Он был ужасным нытиком. Коснешься его, и он отлетит на десять метров. Несмотря на все это, он был чертовски хорош. В том матче он был даже лучше, так что Буффон должен был сделать три или четыре топовых сэйва, чтобы не пропустить.

Но я ненавидел его как игрока и никогда не скрывал этого. Должен отдать ему должное за то, как он повел себя во время нашей первой встречи в Монте-Карло на жеребьевке ЛЧ.

Я впервые был там в роле директора. Недвед подошел ко мне и спросил, как я чувствую себя после завершения карьеры», – сказал Тотти.

Тотти: «Спаллетти кричал: «Тебе нужно уйти. Ты меня достал». Спустя пару секунд нас разнимали четыре человека»