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  • Тотти: «Я ненавидел Недведа как игрока. Он был ужасным нытиком»

Тотти: «Я ненавидел Недведа как игрока. Он был ужасным нытиком»

27 сентября 2018, 20:44
10

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением об игре бывшего хавбека «Ювентуса» и сборной Чехии Павла Недведа во время матча группового этапа ЧМ-2006 (2:0).

«В тот день Недвед был в невероятной форме. Мне больно говорить это, потому что я никогда не мог его выносить на поле.

Он был ужасным нытиком. Коснешься его, и он отлетит на десять метров. Несмотря на все это, он был чертовски хорош. В том матче он был даже лучше, так что Буффон должен был сделать три или четыре топовых сэйва, чтобы не пропустить.

Но я ненавидел его как игрока и никогда не скрывал этого. Должен отдать ему должное за то, как он повел себя во время нашей первой встречи в Монте-Карло на жеребьевке ЛЧ.

Я впервые был там в роле директора. Недвед подошел ко мне и спросил, как я чувствую себя после завершения карьеры», – сказал Тотти.

Тотти: «Спаллетти кричал: «Тебе нужно уйти. Ты меня достал». Спустя пару секунд нас разнимали четыре человека»

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Недвед Павел Тотти Франческо
Комментарии (10)
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21082014
1538072263
Тотти,наверное,виднее,но на поле Недвед был образцовым бойцом и в симуляциях,столь распространенных сейчас и поощряемых арбитрами,замечен не был.
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shinnik
1538072318
Все славяне ужасные нытики,и при этом чертовски хороши.. Нас ненавидят,периодически отдавая должное.. ..или забирая, ..как у них пойдёт.
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Project Бабангида
1538072434
:коснёшься его, и он отлетит на десять метров. - такое впечатление что он о неймаре а не о недведе говорит
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МВС
1538072914
Уж кто бы говорил..Франческо,конечно,очень уважаемая персона,но на поле нередко вёл себя неподобающе..как и положено Императору.
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Aaisberg
1538074576
Теперь интересно мнение Недведа послушать.
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Тraumtanzеr
1538075302
А ты вёл на поле себя как мразота последняя.
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AHTUNGBOL
1538075920
Мне одному показалось, что это он про себя написал??
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zigbert
1538140327
Все это мелочи жизни. Надо с уважением относится друг к другу.
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