Тотти: «Спаллетти кричал: «Тебе нужно уйти. Ты меня достал». Спустя пару секунд нас разнимали четыре человека»

Бывший нападающий, а ныне директор «Ромы» Франческо Тотти рассказал о драке с экс-главным тренером команды Лучано Спаллетти, произошедшей в 2016 году после матча Серии А с «Торино», в которой форвард отметился дублем.

«Когда в раздевалку зашел последний игрок, Спаллетти захлопнул дверь и начал кричать.

Мой шкафчик находился далеко от входа, рядом с Де Росси и Флоренци. Я наклонился, чтобы развязать шнурки. Когда я поднял голову, увидел лицо Спаллетти в сантиметре от меня. Он сказал: «Хватит. Ты притворяешься лидером и играешь в карты, несмотря на мой запрет. Тебе нужно уйти. Ты меня достал».

Эти слова он проорал максимально громко. Это стало последней каплей. Спустя пару секунд нас уже разнимали четыре человека. С этого момента наши отношения прекратились», – рассказал Тотти в своей автобиографической книге «Un Capitano».