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    Недвед – о «Локомотиве»: «Это хитрая команда с хорошими легионерами»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

    «У нас сложная группа, но в Лиге чемпионов по-другому не бывает. Наша цель – выйти в следующий раунд и двигаться шаг за шагом. С приходом новых футболистов и главного тренера у меня есть ощущение, что мы стали еще сильнее. Мы готовы к отличному сезону.

    Мы прекрасно знакомы с «Атлетико». Против Симеоне всегда сложно играть. «Байер» – команда, которая может удивить на выезде. «Локомотив» – это хитрая команда с хорошими легионерами», – заявил Недвед.

    • «Ювентус» сыграет в одной группе ЛЧ с «Байером», «Атлетико» и «Локомотивом».
    • 22 октября московский клуб сыграет с «Ювентусом» в Турине, 6 ноября – в Москве.

    Источник: Официальный сайт «Ювентус»

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    Сегодня, 06:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +708

      VVadic 9 минут назад

      Хахаха))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Derzkiy1 1 час назад

      Разнесут эту хитрую команду

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