Недвед – о «Локомотиве»: «Это хитрая команда с хорошими легионерами»

Хахаха))
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
«У нас сложная группа, но в Лиге чемпионов по-другому не бывает. Наша цель – выйти в следующий раунд и двигаться шаг за шагом. С приходом новых футболистов и главного тренера у меня есть ощущение, что мы стали еще сильнее. Мы готовы к отличному сезону.
Мы прекрасно знакомы с «Атлетико». Против Симеоне всегда сложно играть. «Байер» – команда, которая может удивить на выезде. «Локомотив» – это хитрая команда с хорошими легионерами», – заявил Недвед.
- «Ювентус» сыграет в одной группе ЛЧ с «Байером», «Атлетико» и «Локомотивом».
- 22 октября московский клуб сыграет с «Ювентусом» в Турине, 6 ноября – в Москве.