Недвед – о «Локомотиве»: «Это хитрая команда с хорошими легионерами»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

«У нас сложная группа, но в Лиге чемпионов по-другому не бывает. Наша цель – выйти в следующий раунд и двигаться шаг за шагом. С приходом новых футболистов и главного тренера у меня есть ощущение, что мы стали еще сильнее. Мы готовы к отличному сезону.

Мы прекрасно знакомы с «Атлетико». Против Симеоне всегда сложно играть. «Байер» – команда, которая может удивить на выезде. «Локомотив» – это хитрая команда с хорошими легионерами», – заявил Недвед.