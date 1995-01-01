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    Corriere della Sera: Аллегри покинул «Ювентус» из-за ультиматума Недведа

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед стал главным инициатором ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера, сообщает Corriere della Sera.

    По информации источника, чешский функционер и итальянский специалист конфликтовали из-за разных взглядов на трансферную политику клуба.

    В этом сезоне ситуация обострилась. В итоге Недвед выдвинул президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли ультиматум, угрожая покинуть свой пост.

    Руководитель клуба сделал выбор в пользу своего заместителя, решив расстаться с Аллегри.

    Источник: Corriere della Sera

    Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      k2-91 9 минут назад

      Мне сложно конечно судить о его работе в Ювентусе, я не слежу за чемпионатом Италии, да и Юве там априори сильнее всех. Но мне почему то кажется, что он интересный, особенно в плане тактики, тренер. Было бы очень интересно посмотреть на него, как на тренера, в конкурентной среде АПЛ.

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      Рейтинг: +520

      Ковастер 52 минуты назад

      Не знаю всех тонкостей Юве, но расставаться нужно с тем кто команде приносит меньше пользы. Если от работы Недвида , пользы больше, то значит Алегри должен уйти.

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      Рейтинг: +890

      general.lizyukov > Ковастер 28 минут назад

      Главный итог работы клуба - победы и титулы. За это отвечает только главный тренер, остальные ему только помогают. За 5 лет Аллегри доказал, что свою работу выполняет. Недвед же не смог предоставить ему игроков, способных потягаться с ведущими клубами.

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