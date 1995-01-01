Corriere della Sera: Аллегри покинул «Ювентус» из-за ультиматума Недведа

Мне сложно конечно судить о его работе в Ювентусе, я не слежу за чемпионатом Италии, да и Юве там априори сильнее всех. Но мне почему то кажется, что он интересный, особенно в плане тактики, тренер. Было бы очень интересно посмотреть на него, как на тренера, в конкурентной среде АПЛ.
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед стал главным инициатором ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, чешский функционер и итальянский специалист конфликтовали из-за разных взглядов на трансферную политику клуба.
В этом сезоне ситуация обострилась. В итоге Недвед выдвинул президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли ультиматум, угрожая покинуть свой пост.
Руководитель клуба сделал выбор в пользу своего заместителя, решив расстаться с Аллегри.
Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.