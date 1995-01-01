Недвед: «Лукаку? У нас и без него сильная команда»

Правильно, обойдутся и без Макаку
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о возможном уходе Пауло Дибалы из клуба и прокомментировал слухи о покупке форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.
«К Дибале проявляют интерес, но без конкретных предложений. Мы готовы принимать предложения и спокойно вести переговоры.
Лукаку? После восьми чемпионств подряд полагаю, что у нас и без него сильная команда.
Пока есть возможность, мы будем усиливать команду. Не буду раскрывать имена, но мы работаем в этом направлении», – заявил Недвед.
- Сообщалось, Дибала не хочет уходить из «Ювентуса». Игрока хотели включить в сделку по Лукаку.
- Контракт аргентинца с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.