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    Недвед: «Лукаку? У нас и без него сильная команда»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о возможном уходе Пауло Дибалы из клуба и прокомментировал слухи о покупке форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.

    «К Дибале проявляют интерес, но без конкретных предложений. Мы готовы принимать предложения и спокойно вести переговоры.

    Лукаку? После восьми чемпионств подряд полагаю, что у нас и без него сильная команда.

    Пока есть возможность, мы будем усиливать команду. Не буду раскрывать имена, но мы работаем в этом направлении», – заявил Недвед.

    • Сообщалось, Дибала не хочет уходить из «Ювентуса». Игрока хотели включить в сделку по Лукаку.
    • Контракт аргентинца с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      komarinskiy 16 минут назад

      Правильно, обойдутся и без Макаку

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