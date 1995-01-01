Недвед: «Лукаку? У нас и без него сильная команда»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о возможном уходе Пауло Дибалы из клуба и прокомментировал слухи о покупке форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.

«К Дибале проявляют интерес, но без конкретных предложений. Мы готовы принимать предложения и спокойно вести переговоры.

Лукаку? После восьми чемпионств подряд полагаю, что у нас и без него сильная команда.

Пока есть возможность, мы будем усиливать команду. Не буду раскрывать имена, но мы работаем в этом направлении», – заявил Недвед.