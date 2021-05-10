Недвед: «Безусловно, Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Андреа Пирло и продавать нападающего Криштиану Роналду.
«У нас есть определенные проблемы. Это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже», – сказал Недвед.
- «Ювентус» идет на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу чемпионов.
- Сегодня сообщалось, что Пирло могут уволить до среды.
- 36-летний Роналду в текущем сезоне забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче.
Источник: Sport Mediaset