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    Недвед: «Безусловно, Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Андреа Пирло и продавать нападающего Криштиану Роналду.

    «У нас есть определенные проблемы. Это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже», – сказал Недвед.

    • «Ювентус» идет на пятом месте в Серии А и рискует не попасть в Лигу чемпионов.
    • Сегодня сообщалось, что Пирло могут уволить до среды.
    • 36-летний Роналду в текущем сезоне забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11947

      Cules2013 6 минут назад

      Это всё казала-мазала. Роналду не будет играть в ЛЕ. Инфа сотка.
      Летом ещё 10 раз всё поменяется.

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      Рейтинг: +1587

      anri1703 45 минут назад

      ну да Роналду с юве ЛЕ возьмет ))

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