Недвед: «Безусловно, Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Андреа Пирло и продавать нападающего Криштиану Роналду.

«У нас есть определенные проблемы. Это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже», – сказал Недвед.