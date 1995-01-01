Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Ювентус» может уволить Пирло перед матчем с «Сассуоло»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть занимаемый пост в ближайшие дни.

    По информации Football Italia, не исключено, что уже в среду туринцы будут играть с «Сассуоло» под руководством Игора Тудора.

    Если Пирло не уволят сейчас, то он точно уйдет по окончании сезона, добавил источник.

    • Для 41-летнего специалиста это первый тренерский опыт.
    • Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года вместо Маурицио Сарри.
    • В Серии А команда идет на пятом месте по итогам 35 туров.
    • Из Лиги чемпионов туринцы вылетели в 1/8 финала, а в Кубке Италии дошли до финала, где сыграют с «Аталантой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12108

      Skull_Boy 48 минут назад

      Перед Миланом уже трепали, что уволят и опять ля ля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12718

      Garrincha58 1 час назад

      странное было назначение до сих пор не пойму

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      САНЁК17 1 час назад

      игроки суперлиги отссосали до самой глотки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1076

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Да гоните его нафиг. Ни игры ни результатов.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85433
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru