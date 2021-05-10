«Ювентус» может уволить Пирло перед матчем с «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть занимаемый пост в ближайшие дни.

По информации Football Italia, не исключено, что уже в среду туринцы будут играть с «Сассуоло» под руководством Игора Тудора.

Если Пирло не уволят сейчас, то он точно уйдет по окончании сезона, добавил источник.