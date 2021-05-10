«Ювентус» может уволить Пирло перед матчем с «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть занимаемый пост в ближайшие дни.
По информации Football Italia, не исключено, что уже в среду туринцы будут играть с «Сассуоло» под руководством Игора Тудора.
Если Пирло не уволят сейчас, то он точно уйдет по окончании сезона, добавил источник.
- Для 41-летнего специалиста это первый тренерский опыт.
- Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года вместо Маурицио Сарри.
- В Серии А команда идет на пятом месте по итогам 35 туров.
- Из Лиги чемпионов туринцы вылетели в 1/8 финала, а в Кубке Италии дошли до финала, где сыграют с «Аталантой».
Источник: Football Italia