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    • Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

    Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

    Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии удовлетворила апелляцию Павла Недведа.

    Восьмимесячная дисквалификация бывшего вице-президента «Ювентуса» отменена.

    При этом апелляции экс-президента клуба Андреа Аньелли и бывшего гендиректора Маурицио Арривабене остались в силе – они отстранены от футбола на два года.

    • Сегодня «Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А.
    • Команда поднялась с 7-го на 3-е место.
    • Это временное решение – клубу предстоит новое судебное разбирательство.
    • Туринцы обвиняются в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.

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    Источник: Calcio Finanza

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