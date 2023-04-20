Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях «Ювентуса»

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии удовлетворила апелляцию Павла Недведа.

Восьмимесячная дисквалификация бывшего вице-президента «Ювентуса» отменена.

При этом апелляции экс-президента клуба Андреа Аньелли и бывшего гендиректора Маурицио Арривабене остались в силе – они отстранены от футбола на два года.