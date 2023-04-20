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    • «Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А – команда поднялась на 3-е место

    «Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А – команда поднялась на 3-е место

    Спортивное управление Италии отменило решение о снятии 15 очков с «Ювентуса».

    В то же время было назначено новое судебное разбирательство, то есть санкции против туринского клуба могут вступить в силу позже.

    «Ювентус» поднялся с седьмого на третье место в Серии А – теперь у команды 59 баллов в чемпионате.

    • «Юве» обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.
    • Ранее суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей клуба.

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    Источник: Reuters

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2439

      Maxi_7 1 час назад

      Потом опять снимут, потом опять вернут, потом... клоунада)

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      Ответить
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      Рейтинг: +1379

      САНЁК17 1 час назад

      Игроки тут вообще не причем и они от других не должны страдать

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      Ответить
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      Рейтинг: +14410

      Алексей З > САНЁК17 24 минуты назад

      Хватит уже ерунду пороть.
      Игрок на контракте получает всё что прописано , за махинации может пострадать КЛУБ.

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      Рейтинг: +1808

      Artemka444 1 час назад

      Могли бы и не снимать, а снять после суда!!!
      Кто хочет опустить ювентус в Италии!!!
      Как и Челси в Англии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +477

      FCLM_FCRM > Artemka444 1 час назад

      Челси в Англии сами себя опускают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67917

      portero 2 часа назад

      Задолбали Ювентус опускать.....

      2
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      Рейтинг: +1172

      Таврида > portero 1 час назад

      У нас бы с таким титулованным клубом как с писаной торбой носились.

      1
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      Рейтинг: +1144

      Soccerdealer63 > Таврида 1 час назад

      Финансовые махинации в РПЛ? В российском клубе?
      НЕМЫСЛИМО!!!))) Как Вам такое могло в голову придти??)))++

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