«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А – команда поднялась на 3-е место

Спортивное управление Италии отменило решение о снятии 15 очков с «Ювентуса».
В то же время было назначено новое судебное разбирательство, то есть санкции против туринского клуба могут вступить в силу позже.
«Ювентус» поднялся с седьмого на третье место в Серии А – теперь у команды 59 баллов в чемпионате.
- «Юве» обвиняется в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.
- Ранее суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей клуба.
Источник: Reuters