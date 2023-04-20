«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А – команда поднялась на 3-е место

Спортивное управление Италии отменило решение о снятии 15 очков с «Ювентуса».

В то же время было назначено новое судебное разбирательство, то есть санкции против туринского клуба могут вступить в силу позже.

«Ювентус» поднялся с седьмого на третье место в Серии А – теперь у команды 59 баллов в чемпионате.