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    Недвед: «Дибала может быть лучшим футболистом из людей, так как Месси – инопланетянин»

    Бывший футболист «Ювентуса» Павел Недвед выразил мнение, что нападающий команды Пауло Дибала может стать величайшим игроком среди людей, поскольку форварда «Барселоны» Лионеля Месси можно назвать «инопланетянином».

    «Я видел великих игроков, которые не смогли справиться с давлением футболки «Ювентуса», поскольку в ней содержатся имена всех прошлых героев клуба. В Турине все гораздо сложнее, ведь даже ничья здесь равна поражению.

    Дибала станет величайшим футболистом из людей, потому что Лионель Месси – это «инопланетянин». У Пауло светлая голова на плечах, и он умеет работать над своими ошибками.

    Надеюсь, никто не заберет его у «Ювентуса», однако после перехода Неймара в «ПСЖ» все возможно. Трансферный рынок сошел с ума.

    В конце концов, свое будущее решают игроки: если у них есть яйца, они останутся в «Ювентусе». Если же люди думают только о деньгах, они, безусловно, принимают ошибочные решения», – сказал Недвед.

    Дибала защищает цвета «старой синьоры» с 2015 года. Его текущий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    14.10.2017 16:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 октября 2017, 18:19

      ну так сами клубы и взвинчивают цены, разве нет? а игроки хотят заработать на безбедную старость, что тут плохого.

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 14 октября 2017, 16:32

      Что ни выражение, то все про "яйца"..
      Адамс говорил про яйца игроков гранады.. Гигз вроде тоже что-то в этом роде сказал про команду. Недвед теперь яйцами разбрасывается!!!
      Это что тренд в европе такой яйца в любую фразу впихивать?? Или это переводчики тут такие МОЩНЫЕ?)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ajax_Amsterdam 14 октября 2017, 18:54

      согласен , как будто по другому выразиться нельзя.

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