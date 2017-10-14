Недвед: «Дибала может быть лучшим футболистом из людей, так как Месси – инопланетянин»

Бывший футболист «Ювентуса» Павел Недвед выразил мнение, что нападающий команды Пауло Дибала может стать величайшим игроком среди людей, поскольку форварда «Барселоны» Лионеля Месси можно назвать «инопланетянином».

«Я видел великих игроков, которые не смогли справиться с давлением футболки «Ювентуса», поскольку в ней содержатся имена всех прошлых героев клуба. В Турине все гораздо сложнее, ведь даже ничья здесь равна поражению.

Дибала станет величайшим футболистом из людей, потому что Лионель Месси – это «инопланетянин». У Пауло светлая голова на плечах, и он умеет работать над своими ошибками.

Надеюсь, никто не заберет его у «Ювентуса», однако после перехода Неймара в «ПСЖ» все возможно. Трансферный рынок сошел с ума.

В конце концов, свое будущее решают игроки: если у них есть яйца, они останутся в «Ювентусе». Если же люди думают только о деньгах, они, безусловно, принимают ошибочные решения», – сказал Недвед.

Дибала защищает цвета «старой синьоры» с 2015 года. Его текущий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.