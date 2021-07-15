Недвед: «Ожидаю, что Роналду продолжит играть за «Ювентус»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.

«Никто из представителей Роналду не говорил нам о его желании уйти из клуба. Я ожидаю, что он продолжит играть за «Ювентус». Ждем, что 25 июля он вернется из отпуска», – сказал Недвед.