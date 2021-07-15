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    Недвед: «Ожидаю, что Роналду продолжит играть за «Ювентус»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.

    «Никто из представителей Роналду не говорил нам о его желании уйти из клуба. Я ожидаю, что он продолжит играть за «Ювентус». Ждем, что 25 июля он вернется из отпуска», – сказал Недвед.

    • В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • 36-летний португалец – лучший бомбардир Евро-2020.

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    15.07.2021 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 15 июля 2021, 11:44

      очень странно, что команды Серии А столь неудачно выступает в ЛЧ, из всей заявки чемпионов Европы, всего 4 легионера.

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