Недвед: «Ожидаю, что Роналду продолжит играть за «Ювентус»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.
«Никто из представителей Роналду не говорил нам о его желании уйти из клуба. Я ожидаю, что он продолжит играть за «Ювентус». Ждем, что 25 июля он вернется из отпуска», – сказал Недвед.
- В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- 36-летний португалец – лучший бомбардир Евро-2020.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо