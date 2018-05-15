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    Недвед: «Ювентус» состоит из настоящих легенд, монстров!»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед назвал футболистов туринского клуба монстрами, которые выиграли седьмое скудетто подряд в этом сезоне.

    «Аллегри и игроки стали настоящими звездами в завоевании этого седьмого скудетто.

    В этом сезоне нам пришлось особенно сложно, потому что нашей главной целью была все же Лига чемпионов. Тем не менее, мы работали каждый день, чтобы достичь этих результатов.

    «Ювентус» состоит из настоящих легенд, которые практически не являются простыми людьми, они больше похожи на монстров», – цитирует слова Недведа Tutti Convocati.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 08:13
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 20:25

      Не всем простым людям понравится такое сравнение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 15 мая 2018, 12:56

      Правильно. Гоббы и есть монстры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 мая 2018, 10:02

      Насчет легенд погорячился.. Буффон с кьеллини да.. А остальные пока не тянут

      1
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