Суд отстранил от футбольной деятельности Аньелли, Недведа и других экс-руководителей «Ювентуса»

Федеральный апелляционный суд Италии вынес наказание бывшим топ-менеджерам «Ювентуса».

Также от футбольной деятельности на 16 месяцев отстранили действующего спортивного директора туринского клуба Федерико Керубини.

По экс-руководителям «Ювентуса» суд принял следующие решения:

Андреа Аньелли (бывший президент) – отстранение на 24 месяца;

Маурицио Арривабене (бывший генеральный директор) – отстранение на 24 месяца;

Павел Недвед (бывший вице-президент) – отстранение на 8 месяцев;

Фабио Паратичи (бывший спортивный директор) – отстранение на 30 месяцев.

Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе.

Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

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