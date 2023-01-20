Суд отстранил от футбольной деятельности Аньелли, Недведа и других экс-руководителей «Ювентуса»

Федеральный апелляционный суд Италии вынес наказание бывшим топ-менеджерам «Ювентуса».
Также от футбольной деятельности на 16 месяцев отстранили действующего спортивного директора туринского клуба Федерико Керубини.
По экс-руководителям «Ювентуса» суд принял следующие решения:
- Андреа Аньелли (бывший президент) – отстранение на 24 месяца;
- Маурицио Арривабене (бывший генеральный директор) – отстранение на 24 месяца;
- Павел Недвед (бывший вице-президент) – отстранение на 8 месяцев;
- Фабио Паратичи (бывший спортивный директор) – отстранение на 30 месяцев.
Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе.
Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.
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Источник: Corriere dello Sport