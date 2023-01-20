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    Суд отстранил от футбольной деятельности Аньелли, Недведа и других экс-руководителей «Ювентуса»

    Федеральный апелляционный суд Италии вынес наказание бывшим топ-менеджерам «Ювентуса».

    Также от футбольной деятельности на 16 месяцев отстранили действующего спортивного директора туринского клуба Федерико Керубини.

    По экс-руководителям «Ювентуса» суд принял следующие решения:

    • Андреа Аньелли (бывший президент) – отстранение на 24 месяца;
    • Маурицио Арривабене (бывший генеральный директор) – отстранение на 24 месяца;
    • Павел Недвед (бывший вице-президент) – отстранение на 8 месяцев;
    • Фабио Паратичи (бывший спортивный директор) – отстранение на 30 месяцев.

    Отстранение распространяется на работу в итальянском футболе.

    Также суд подал запрос о распространении дисквалификации на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    20.01.2023 23:59
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