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    «Ювентус» подтвердил отставку руководства клуба в полном составе

    Пресс-служба «Ювентуса» объявила о смене клубного руководства.

    Как и сообщалось накануне, совет директоров туринцев сложил полномочия в полном составе.

    В отставку ушли президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.

    Нынешний совет директоров будет работать до 18 января 2023 года. В этот день состоится собрание акционеров «Ювентуса», на котором назначат новых управленцев.

    • Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
    • При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      SuperPav11 10 минут назад

      Неблагодарное руковрдствр

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