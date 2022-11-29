«Ювентус» подтвердил отставку руководства клуба в полном составе

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о смене клубного руководства.

Как и сообщалось накануне, совет директоров туринцев сложил полномочия в полном составе.

В отставку ушли президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.

Нынешний совет директоров будет работать до 18 января 2023 года. В этот день состоится собрание акционеров «Ювентуса», на котором назначат новых управленцев.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.

При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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