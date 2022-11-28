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    Руководство «Ювентуса» во главе с Аньелли подало в отставку

    Совет директоров «Ювентуса» в полном составе сложил полномочия.

    В отставку ушли президент туринского клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.

    Руководство решило пойти на такой шаг на фоне расследования дела о финансовых махинациях.

    • Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
    • При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    28.11.2022 23:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 4 минуты назад

      Это они чтоб перекрыть успехи Криша на ЧМ? :)

      0
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      Рейтинг: +1004

      ARSteven89 19 минут назад

      Фигасе, новости! Заглянул после победы Криша и ко)

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