Руководство «Ювентуса» во главе с Аньелли подало в отставку

Совет директоров «Ювентуса» в полном составе сложил полномочия.
В отставку ушли президент туринского клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.
Руководство решило пойти на такой шаг на фоне расследования дела о финансовых махинациях.
- Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
- При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.
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Источник: La Gazzetta dello Sport