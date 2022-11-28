Руководство «Ювентуса» во главе с Аньелли подало в отставку

Совет директоров «Ювентуса» в полном составе сложил полномочия.

В отставку ушли президент туринского клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.

Руководство решило пойти на такой шаг на фоне расследования дела о финансовых махинациях.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.

При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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