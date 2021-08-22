Недвед: «Роналду точно останется в «Ювентусе». Он еще не набрал форму»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался об отсутствии Криштиану Роналду в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Удинезе».
Ранее сообщалось, что игрок ищет новый клуб и лично попросил оставить его в запасе на матч 1-го тура Серии А.
«Не нужно создавать сенсации там, где их нет. Решение оставить Роналду в запасе было принято совместно с игроком. Очевидно, что на старте сезона он еще не набрал форму.
Тренер выставил лучший состав на данный момент. К примеру, Джорджо Кьеллини тоже остался на скамейке запасных.
С полной уверенностью заявляю, что Роналду точно останется в «Ювентусе» в этом сезоне», – сказал Недвед.
- Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
- Он провел в «Ювентусе» 3 полных сезона.
- Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 133 матчах.
Источник: Football Italia