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    Недвед: «Роналду точно останется в «Ювентусе». Он еще не набрал форму»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался об отсутствии Криштиану Роналду в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Удинезе».

    Ранее сообщалось, что игрок ищет новый клуб и лично попросил оставить его в запасе на матч 1-го тура Серии А.

    «Не нужно создавать сенсации там, где их нет. Решение оставить Роналду в запасе было принято совместно с игроком. Очевидно, что на старте сезона он еще не набрал форму.

    Тренер выставил лучший состав на данный момент. К примеру, Джорджо Кьеллини тоже остался на скамейке запасных.

    С полной уверенностью заявляю, что Роналду точно останется в «Ювентусе» в этом сезоне», – сказал Недвед.

    • Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Он провел в «Ювентусе» 3 полных сезона.
    • Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 133 матчах.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +711

      JI e x a 47 минут назад

      Должен стать лучшим бомбардиром Ювентуса, и можно уходить в ПСЖ, чтобы стать рекордсменом по количеству выигранных ЛЧ с разными клубами =)

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