Недвед: «Роналду точно останется в «Ювентусе». Он еще не набрал форму»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался об отсутствии Криштиану Роналду в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Удинезе».

Ранее сообщалось, что игрок ищет новый клуб и лично попросил оставить его в запасе на матч 1-го тура Серии А.

«Не нужно создавать сенсации там, где их нет. Решение оставить Роналду в запасе было принято совместно с игроком. Очевидно, что на старте сезона он еще не набрал форму.

Тренер выставил лучший состав на данный момент. К примеру, Джорджо Кьеллини тоже остался на скамейке запасных.

С полной уверенностью заявляю, что Роналду точно останется в «Ювентусе» в этом сезоне», – сказал Недвед.