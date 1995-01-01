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    Роналду попросил «Ювентус» оставить его в запасе на матч с «Удинезе». Он хочет уйти из клуба

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе туринского клуба на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец лично попросил не ставить его в стартовый состав. Форвард хочет покинуть клуб до конца лета.

    «Ювентус» пока не получал официальных предложений по трансферу Роналду.

    • Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Он провел в «Ювентусе» 3 полных сезона.
    • Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 133 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9514

      житель СПб 1 час назад

      Ничего себе?! Думаю, именно в АПЛ. В МанСити - надо же им противостоять Челси с Лукаку и Ливеру с Салахом...

      0
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      Рейтинг: +827

      Alex Y 1 час назад

      Вот это поворот, и куда в Реал, а может в МС)

      1
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      Рейтинг: +1196

      Хейтер Аларм > Alex Y 1 час назад

      хоть бы псж))

      1
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      Рейтинг: +1990

      andrej-lucevich > Alex Y 1 час назад

      в МЛС

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      Рейтинг: +827

      Alex Y > andrej-lucevich 1 час назад

      Жаль если так, но он вроде в Спортинге хотел поиграть

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