Роналду попросил «Ювентус» оставить его в запасе на матч с «Удинезе». Он хочет уйти из клуба

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе туринского клуба на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец лично попросил не ставить его в стартовый состав. Форвард хочет покинуть клуб до конца лета.

«Ювентус» пока не получал официальных предложений по трансферу Роналду.