Роналду попросил «Ювентус» оставить его в запасе на матч с «Удинезе». Он хочет уйти из клуба

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе туринского клуба на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец лично попросил не ставить его в стартовый состав. Форвард хочет покинуть клуб до конца лета.
«Ювентус» пока не получал официальных предложений по трансферу Роналду.
- Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
- Он провел в «Ювентусе» 3 полных сезона.
- Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 133 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо