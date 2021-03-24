Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Пирло будет тренировать клуб в следующем сезоне»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прояснил ситуацию с будущим нападающего Криштиану Роналду и главного тренера клуба Андреа Пирло.

«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе». Он неприкасаем. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», – цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо.