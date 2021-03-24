Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Пирло будет тренировать клуб в следующем сезоне»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прояснил ситуацию с будущим нападающего Криштиану Роналду и главного тренера клуба Андреа Пирло.
«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе». Он неприкасаем. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», – цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо.
- Роналду выступает за итальянскую команду с 2018 года. В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
- Контракт форварда с «Ювентусом» истекает по окончании следующего сезона.
- Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года. Для него это первый тренерский опыт в карьере.
Источник: твиттер Фабрицио Романо