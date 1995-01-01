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    Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Пирло будет тренировать клуб в следующем сезоне»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прояснил ситуацию с будущим нападающего Криштиану Роналду и главного тренера клуба Андреа Пирло.

    «Криштиану Роналду останется в «Ювентусе». Он неприкасаем. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», – цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо.

    • Роналду выступает за итальянскую команду с 2018 года. В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
    • Контракт форварда с «Ювентусом» истекает по окончании следующего сезона.
    • Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года. Для него это первый тренерский опыт в карьере.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11540

      Cules2013 4 минуты назад

      Чувствую восторг всех болельщиков Ювентуса после такого заявления.

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