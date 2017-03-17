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    Недвед: «Нынешний «Ювентус» может играть с «Барселоной» без боязни»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед после жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов подчеркнул, что команда из Турина готова к противостоянию с «Барселоной».

    «Вряд ли это стоит называть реваншем за финал 2015 года, но противостояние с «Барселоной» будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Я считаю, что «Юве» сильно прибавил после финала Лиги чемпионов-2015.

    Нынешняя команда может играть с «Барселоной» без боязни», – отметил Недвед.

    Первый матч соперников состоится 11 апреля в Турине, ответная игра пройдет 19-го в Барселоне.

    Источник: УЕФА

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    17.03.2017 21:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 марта 2017, 08:52

      Удачи Юве . Главное чтобы судьи были не те что судили Барселона - ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 марта 2017, 00:37

      а надо бы, тем более судьи на нашей стороне ))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 марта 2017, 23:27

      Удачи ЮВЕ

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 марта 2017, 22:54

      Наоборот... один аргентинец нападение нечего не сделает... Марато тевез погба тогда юви сильнее было

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      Рейтинг: +10

      Mars08 > de bruyne 18 марта 2017, 08:33

      Почему один Игуаин?А Манджукич,а Дибала?Погба не сильная потеря,он в Юве ничего сверхъестественного не показывал и в МЮ сейчас тоже ничего особенного

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