Недвед: «Нынешний «Ювентус» может играть с «Барселоной» без боязни»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед после жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов подчеркнул, что команда из Турина готова к противостоянию с «Барселоной».

«Вряд ли это стоит называть реваншем за финал 2015 года, но противостояние с «Барселоной» будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Я считаю, что «Юве» сильно прибавил после финала Лиги чемпионов-2015.

Нынешняя команда может играть с «Барселоной» без боязни», – отметил Недвед.

Первый матч соперников состоится 11 апреля в Турине, ответная игра пройдет 19-го в Барселоне.