Погорелов: «В свое время «Зенит» мог заполучить Росицки, Недведа и Зе Роберто»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Федор Погорелов, работавший в 2006 году в «Зените» на должности PR-директора, рассказал, что петербургский клуб в то время был готов приобрести полузащитников Томаша Росицки, Павела Недведа, Зе Роберто, а также нападающего Ивана Класнича.

– Правда, что Петржела хотел пригласить Недведа в «Зенит»?

– По-моему, Фурсенко встречался с агентом Росицки. Кажется, про Недведа периодически упоминал сам Петржела. Нужно понимать, что это события 12-летней давности, за это время я не помолодел, скорее, наносил удары нейронным связям. Петржела в интервью регулярно подчеркивал, что все знатные чешские игроки прошли через его руки. Типа Недвед жил на кухне у Петржелы. Но поскольку Петржела откровенно много вешал лапши на уши, то мы никогда не узнаем, каковы были шансы Недведа в реальности оказаться в «Зените».

– Кого-то еще помните, кто не приехал?

– Зе Роберто я церковь нашел на Пионерке. Он же, по-моему, закончил как пастор в Бразилии. Одним из условий у него было, чтобы рядом с базой на районе была церковь. Еще в ту трансферную кампанию должны были купить Класнича из «Вердера», но не успели. Как оказалось, хорошо что не успели, у него потом отвалилась почка.