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    Погорелов: «В свое время «Зенит» мог заполучить Росицки, Недведа и Зе Роберто»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Федор Погорелов, работавший в 2006 году в «Зените» на должности PR-директора, рассказал, что петербургский клуб в то время был готов приобрести полузащитников Томаша Росицки, Павела Недведа, Зе Роберто, а также нападающего Ивана Класнича.

    – Правда, что Петржела хотел пригласить Недведа в «Зенит»?

    – По-моему, Фурсенко встречался с агентом Росицки. Кажется, про Недведа периодически упоминал сам Петржела. Нужно понимать, что это события 12-летней давности, за это время я не помолодел, скорее, наносил удары нейронным связям. Петржела в интервью регулярно подчеркивал, что все знатные чешские игроки прошли через его руки. Типа Недвед жил на кухне у Петржелы. Но поскольку Петржела откровенно много вешал лапши на уши, то мы никогда не узнаем, каковы были шансы Недведа в реальности оказаться в «Зените».

    – Кого-то еще помните, кто не приехал?

    – Зе Роберто я церковь нашел на Пионерке. Он же, по-моему, закончил как пастор в Бразилии. Одним из условий у него было, чтобы рядом с базой на районе была церковь. Еще в ту трансферную кампанию должны были купить Класнича из «Вердера», но не успели. Как оказалось, хорошо что не успели, у него потом отвалилась почка.

    Источник: Sports.ru

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    08.08.2017 12:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 августа 2017, 17:51

      Погорелов: «В свое время «Зенит» мог заполучить Росицки, Недведа и Зе Роберто»,а получл зе залупу по самые помидоры))))

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 августа 2017, 14:26

      ДА.... молодежь гораздо хуже Орлова комментирует , и памяти нет совсем, Гена профи в сравнение с ними

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 12:43

      Муть какая то.. У Погорелова нейронные связи и правда расшатались.…

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > mihail200606 8 августа 2017, 13:24

      Да, Федор так хорошо начинал...комментировал толково, на радио отжигал...а потом как подменили... То ли звезду поймал, то ли что... не пойму...(

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