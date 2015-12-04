Якин – основной кандидат на пост наставника «Штутгарта»

Экс-наставник "Спартака" Мурат Якин может стать главным тренером "Штутгарта". Швейцарец наряду с рулевым "Грассхоппера" Пьерлуиджи Тами входит в число главных претендентов на этот пост. Ранее Якина "сватали" в "Бурсаспор", но на днях клуб из Турции дал опровержение этой информации. Напомним, Якин являлся игроком "швабов" с 1997-го по 1999-й годы.

В нынешнем чемпионате Германии "Штутгарт" прозябает на дне турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Ранее за неудовлетворительные результаты команду покинул Александр Цорнингер. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Юрген Крамны.