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    Якин – основной кандидат на пост наставника «Штутгарта»

    Экс-наставник "Спартака" Мурат Якин может стать главным тренером "Штутгарта". Швейцарец наряду с рулевым "Грассхоппера" Пьерлуиджи Тами входит в число главных претендентов на этот пост. Ранее Якина "сватали" в "Бурсаспор", но на днях клуб из Турции дал опровержение этой информации. Напомним, Якин являлся игроком "швабов" с 1997-го по 1999-й годы.

    В нынешнем чемпионате Германии "Штутгарт" прозябает на дне турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Ранее за неудовлетворительные результаты команду покинул Александр Цорнингер. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Юрген Крамны.

    Источник: Bild

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    04.12.2015 13:47
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