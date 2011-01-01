Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
20
9
5
72
36
36
69
34
19
10
5
49
22
27
67
34
19
8
7
72
47
25
65
34
18
9
7
62
44
18
63
34
13
8
13
47
46
1
47
34
11
13
10
44
44
0
46
34
13
6
15
39
55
-16
45
34
9
17
8
38
36
2
44
34
12
8
14
37
43
-6
44
34
9
14
11
48
50
-2
41
34
10
11
13
49
54
-5
41
34
11
7
16
52
60
-8
40
34
11
7
16
38
53
-15
40
34
9
12
13
33
49
-16
39
34
11
5
18
37
42
-5
38
34
7
16
11
28
37
-9
37
34
8
11
15
36
43
-7
35
34
6
9
19
34
54
-20
27
Команда
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
4
0
47
12
35
43
17
12
3
2
37
21
16
39
17
12
2
3
39
20
19
38
17
10
5
2
27
11
16
35
17
9
4
4
31
19
12
31
17
9
4
4
23
13
10
31
17
8
7
2
30
22
8
31
17
7
6
4
24
18
6
27
17
8
3
6
24
20
4
27
17
7
3
7
30
27
3
24
17
5
8
4
18
15
3
23
17
6
5
6
22
22
0
23
17
6
5
6
20
22
-2
23
17
5
7
5
27
24
3
22
17
5
7
5
15
19
-4
22
17
6
3
8
18
20
-2
21
17
4
8
5
14
16
-2
20
17
4
6
7
22
26
-4
18
Команда
2
7
10
11
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
5
3
22
11
11
32
17
7
5
5
35
26
9
26
17
7
5
5
25
24
1
26
17
6
7
4
23
24
-1
25
17
7
1
9
17
33
-16
22
17
4
9
4
20
21
-1
21
17
4
7
6
21
26
-5
19
17
3
8
6
14
21
-7
17
17
4
5
8
18
30
-12
17
17
5
2
10
18
31
-13
17
17
4
4
9
22
33
-11
16
17
4
4
9
16
27
-11
16
17
3
6
8
14
22
-8
15
17
2
8
7
18
23
-5
14
17
3
5
9
25
36
-11
14
17
3
4
10
14
30
-16
13
17
3
2
12
13
22
-9
11
17
2
3
12
12
28
-16
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире