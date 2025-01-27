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  • Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов

Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов

«Зальцбург» объявил о переходе защитника Максимилиано Кофрие. Игрок арендован у «Клермона» до лета. Бельгиец будет выступать под 2-м номером.

Первую часть сезона Кофрие провел в аренде в «Валенсии».

«Мои первые впечатления от клуба просто фантастические, и я очень рад возможности впервые потренироваться с командой, а также познакомиться с моими новыми товарищами по команде и тренерами.

Я игрок, который всегда отдает все силы своему клубу и упорно трудится для достижения поставленных целей. Одной из этих целей сейчас является завоевание титулов с «Зальцбургом», – сказал Кофрие.

  • 27-летний футболист в 2021-2023 годах принадлежал «Спартаку».
  • У Кофрие 18 матчей в РПЛ.
  • Со «Спартаком» Максимилиано брал Кубок России.

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Источник: официальный сайт «Зальцбурга»

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