Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов

«Зальцбург» объявил о переходе защитника Максимилиано Кофрие. Игрок арендован у «Клермона» до лета. Бельгиец будет выступать под 2-м номером.

Первую часть сезона Кофрие провел в аренде в «Валенсии».

«Мои первые впечатления от клуба просто фантастические, и я очень рад возможности впервые потренироваться с командой, а также познакомиться с моими новыми товарищами по команде и тренерами.

Я игрок, который всегда отдает все силы своему клубу и упорно трудится для достижения поставленных целей. Одной из этих целей сейчас является завоевание титулов с «Зальцбургом», – сказал Кофрие.