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    Патсон Дака - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Патсон
    Фамилия Дака
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 октября 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 74' - 90' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 77' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Астон Вилла 2:4 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 1' -64' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Лестер (Лестер)
    20.12.2022 67' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:3 Лестер (Лестер)
    08.11.2022 Был в запасе Лестер (Лестер) 3:0 Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
    23.08.2022 1' -60' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1
    (1:3)п    		 Лестер (Лестер)
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