Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о нападающем Патсоне Даке, который оформил покер в ворота «Спартака» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, когда Дака забивает четыре гола за матч в ворота «Спартака», он привлекает внимание. Но это вклад всей команды: он сделал это, благодаря отличным передачам и действиям его одноклубников.

Рады, что он с нами. Хотели бы, чтобы он снова забил «Спартаку» четыре, но это командная игра. Биться будут все», – сказал Роджерс.

«Лестер» примет «Спартак» завтра, 4 ноября.

Матч начнется в 23:00 мск.

В 3-м туре «Спартак» уступил «Лестеру» – 2:4.

Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»