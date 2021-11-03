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  • Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»

Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»

3 ноября 2021, 17:59
5

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о нападающем Патсоне Даке, который оформил покер в ворота «Спартака» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, когда Дака забивает четыре гола за матч в ворота «Спартака», он привлекает внимание. Но это вклад всей команды: он сделал это, благодаря отличным передачам и действиям его одноклубников.

Рады, что он с нами. Хотели бы, чтобы он снова забил «Спартаку» четыре, но это командная игра. Биться будут все», – сказал Роджерс.

  • «Лестер» примет «Спартак» завтра, 4 ноября.
  • Матч начнется в 23:00 мск.
  • В 3-м туре «Спартак» уступил «Лестеру» – 2:4.

Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Лестер Спартак Дака Патсон Роджерс Брендан
Комментарии (5)
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Axe111
1635959662
Легко
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Бухбух
1635961293
Спартак нынче не боится никто, а ведь при Союзе у Спартака был положительный баланс матчей с англичанами.
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serglider
1635961868
А смысл!? Четыре уже было))) даешь пять! Рекорды нужно обновлять, а не повторять, тем более, что опять, скорее всего, в защите будет играть Рассказов)))
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VVM1964
1635968101
Ну это вы уж совсем обнахалились - бахвальство до добра не доводит !!!
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Ziklop
1636041151
хороший знак, выйдут после паба полупьяные забивать покер, могут и забыть про игру, если им в перерыве не нальют по бокалу.
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