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    Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о нападающем Патсоне Даке, который оформил покер в ворота «Спартака» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Конечно, когда Дака забивает четыре гола за матч в ворота «Спартака», он привлекает внимание. Но это вклад всей команды: он сделал это, благодаря отличным передачам и действиям его одноклубников.

    Рады, что он с нами. Хотели бы, чтобы он снова забил «Спартаку» четыре, но это командная игра. Биться будут все», – сказал Роджерс.

    • «Лестер» примет «Спартак» завтра, 4 ноября.
    • Матч начнется в 23:00 мск.
    • В 3-м туре «Спартак» уступил «Лестеру» – 2:4.

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    Источник: «Чемпионат»

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